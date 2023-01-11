Турист придумал способ отпугивать воров в отеле и насмешил пользователей сети

Пользователь TikTok посоветовал всегда оставлять свет в номере отеля для защиты от воров

Отдыхавший в отеле турист придумал способ отпугивать воров в отеле и показал его подписчикам в TikTok. Пользователей сети насмешил «необычный лайфхак», на публикацию обратило внимание издание The Sun.

Автор видео отметил, что в номере всегда необходимо оставлять включенными свет и телевизор, чтобы создавалось впечатление, словно там все время кто-то есть. Однако в большинстве отелей для включения и выключения электричества в номере используется ключ-карта, которую гость перед выходом всегда забирает с собой. Мужчина предложил пользователям сети заменить ключ ненужной банковской картой.

Турист также подчеркнул еще один плюс своего лайфхака: благодаря этому способу холодильник в номере тоже останется включенным и напитки будут холодными по возвращении гостя. В комментариях один из пользователей отметил, что таким образом автор «просто сжигает свет», тогда как холодильник и без того всегда остается включенным. Остальные комментаторы тоже не были впечатлены идеей туриста и усомнились в ее безопасности.

«Телевизор и свет будут включены, когда я вернусь в номер, стоит ли это того, чтобы уборщица украла мою банковскую карту с личными данными?» — отметил другой пользователь.

Ранее бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Бэт Виндзор (Beth Windsor), проработавшая бортпроводницей десять лет, объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи.