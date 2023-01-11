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14:18, 11 января 2023Путешествия

Популярная авиакомпания предложила пассажирам отказаться от питания в самолете

Japan Airlines предложила отказаться от питания на борту ради сокращения отходов

Фото: diy13 / shutterstock

Japan Airlines (JAl) нашла способ сократить количество пищевых отходов после полетов и благодаря этому помочь детям в развивающихся странах. В популярной авиакомпании предложили пассажирам отказаться от питания в самолете, сообщает Daily Star.

В авиакомпании отметили, что отказ от бортовой еды является этически обоснованным. Japan Airlines добавила функцию отказа от питания на сайте компании при регистрации на рейс, даже если при этом еда была включена в стоимость билета.

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«Воспользуйтесь этой услугой, если хотите хорошо отдохнуть и выспаться в самолете или помочь нам сократить количество пищевых отходов», — говорится в сообщении Japan Airlines. Они также подчеркнули, что авиакомпании выбрасывают в год около шести миллионов тонн отходов. Из их числа 20 процентов приходятся именно на продукты питания и напитки.

Кроме того, JAl планирует пожертвовать деньги за каждого человека, пропустившего прием пищи. Эти средства будут направлены на программы школьного питания для детей в развивающихся странах.

В августе пассажирке самолета, которая заранее заказала специальное питание для веганов, предложили только бутылку воды. Тем не менее девушка отметила, что от голода ее спасла одна из стюардесс — член экипажа принесла блогерше фрукты и легкие сэндвичи, которые подавали пассажирам бизнес-класса.

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Зарина Дзагоева
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