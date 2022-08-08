Заказавшую веганское питание авиапассажирку заставили голодать 10 часов полета

Пассажирка Air Canada пожаловалась, что вместо заказанной заранее еды получила только воду

Пассажирке самолета, которая заранее заказала специальное питание для веганов, предложили только бутылку воды. Девушка поделилась своей историей на видео в TikTok — за два дня ролик набрал чуть меньше миллиона просмотров.

Тревел-блогерша Мириам Портер (Miriam Porter) рассказала, что 10 часов летела дальнемагистральным рейсом авиакомпании Air Canada из Торонто во Франкфурт. Девушка пожаловалась, что несмотря на то, что она заранее заказала веганское питание на борту, вместо обещанной еды ее заставили довольствоваться одной бутылкой воды. Пассажирка пошутила, что также ее угостили салфеткой.

Тем не менее Портер отметила, что от голода ее спасла одна из стюардесс — член экипажа принесла блогерше фрукты и легкие сэндвичи, которые подавали пассажирам бизнес-класса.

Пользователи сети возмутились отношением авиакомпании к своим клиентам и вспомнили похожие личные истории. Так, многие из них признались, что им также забывали принести специальное питание или давали крошечную порцию — одна девушка рассказала, что во время долгого перелета ей предложили «маленькую булочку с тремя ломтиками цуккини», другой пришлось наедаться хумусом с крендельками.

Ранее в июле бортпроводница турецкой авиакомпании обнаружила змеиную голову в бортовой еде — голова рептилии находилась в одном из боксов с едой между картофельным пюре и овощами.