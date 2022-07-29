Видео найденной в бортовой еде змеиной головы привело в ужас пользователей сети

Стюардесса обнаружила в бортовой еде отрезанную змеиную голову и сняла ее на камеру

Бортпроводница, работающая в турецкой авиакомпании, обнаружила змеиную голову в бортовой еде и сняла ее на камеру. Видео найденной рептилии публикует пользователь Twitter под ником @DidThatHurt2.

На размещенных в сети кадрах видно, как в одном из боксов с едой между картофельным пюре и овощами лежит отрезанная змеиная голова. «Рейс направлялся в Дюссельдорф из Анкары, когда бортпроводница, съевшая большую часть еды, нашла это», — говорится в описании к посту, который набрал более 5,4 тысячи просмотров.

Публикация привела в ужас пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях. «Если я когда-нибудь поеду за границу, я не выберу турецкие авиалинии», «Какой кошмар», «Печальное зрелище», «Просто ужас», «Я очень переживаю за стюардессу, как она?» — написал юзеры.

Ранее в июне пассажирка британского лоукостера Jet2 расстроилась до слез из-за сэндвича, который заказала на борту самолета, летевшего из Бирмингема в Марбелью. Выяснилось, что вместо обещанной курицы в начинке был лишь майонез и пучок салата.