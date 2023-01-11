Британский министр стер с фото Бориса Джонсона

Times: экс-премьера Британии Джонсона стерли с фото после неудачного запуска спутника

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стерли с официального фото, размещенного в аккаунте министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Гранта Шэппса в Twitter после неудачи с первым в истории запуском космических спутников с британской территории. Об этом сообщает газета The Times.

Фото: @grantshapps

Оригинальная фотография была сделана еще летом во время встречи экс-премьера Британии Джонсона и Шэппса с представителями американской компании Virgin Orbit на фоне ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne. После того как отсутствие Джонсона заметили пользователи, министр удалил свой твит с фото.

Ранее первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно. Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne не смогла вывести аппараты на орбиту. «Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты», — подчеркнули эксперты. Специалисты сейчас анализируют данные об инциденте.