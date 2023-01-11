Названы самые подорожавшие автомобили в России

«Открытие»: в России за 2022 год сильнее всего подорожали китайские машины Chery и Geely

За прошлый год в России сильнее всего подорожали автомобили китайских производителей Chery и Geely — цены на некоторые модели этих марок выросли в диапазоне от 43 до 73,4 процента. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Открытие», на которое ссылается РИА Новости.

Речь идет о моделях Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro, Geely Tugella и Geely Coolray. Лидером в списке оказался автомобиль Chery Tiggo 8 Pro Max, стоимость которого за год поднялась в абсолютных цифрах на 1,6 миллиона рублей.

В свою очередь, минимальную динамику показал отечественный бренд Lada, автомобильный ряд которого подорожал почти на 11–24 процента. Эксперты назвали вседорожник Lada Niva Travel наименее подорожавшим по итогам 2022 года — автомобиль вырос в цене на 10,9 процента в годовом выражении, до 1,08 миллиона рублей. Также относительно слабо подорожал автомобиль Lada Granta (плюс 11,1 процента) и китайский FAW Bestune T77 (плюс 14,9 процента).

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы китайские автомобили, которые не пользовались у россиян популярностью и застоялись в дилерских центрах, будут продаваться с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на новые модели 2023 года цены могут подняться на 10–12 процентов к концу первого квартала.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», с начала текущего года цены на автомобили в России остаются на уровне прошлого года. Несмотря на это, участники рынка ждут роста стоимости машин 2023 года выпуска на 3–7 процентов. Кроме того, китайские производители пока не представили обновленные прайс-листы: они регулируют цены за счет увеличения или снижения размера скидки.