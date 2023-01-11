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11:53, 11 января 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Синоптик Леус заявил, что морозы на Крещение не ожидаются

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Погода на Крещение, 19 января, не будет экстремально холодной: на это указывают как прогностические модели, так и метеорологическая статистика, собранная за много лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Пока сильных крещенских морозов не ожидается. Об этом говорят и прогностические модели, и метеорологическая статистика. По многолетним данным мы видим, что если в столице наблюдалось экстремально холодное Рождество, как в этом году, то вероятность повторения морозов на праздник Крещения составляет менее 30 процентов. Эти два фактора и указывают нам на то, что заморозков ждать не стоит», — сказал синоптик.

Он также добавил, что холодная погода может вернуться в столичный регион в третьей декаде января.

С 12 января на севере Якутии ожидаются морозы до минус 65 градусов. Об этом сообщило Якутское управление по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в своем Telegram-канале.

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Наталия Белова
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