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17:13, 11 января 2023Бывший СССР

Кулеба оценил шансы Киева получить немецкие танки

Глава МИД Украины Кулеба уверен, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2

Фото: Ukrainian Foreign Ministry Press Office / AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия поставит стране танки Leopard 2. Шансы Киева получить немецкие боевые машины он оценил в интервью телепрограмме Tagesschau.

«Даже если у ФРГ есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого (не поставлять танки — прим. «Ленты.ру»), она все равно позднее сделает это», — убежден министр.

Он напомнил, что ранее аналогично развивалась ситуация с передачей Украине самоходных гаубиц, систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, боевых машин пехоты (БМП) Marder и систем Patriot. «Это всегда похожая схема: сначала говорят "нет", затем яростно отстаивают свое решение, а в конце концов говорят "да". Мы все еще пытаемся понять, почему правительство Германии так поступает», — добавил глава украинского МИД.

9 января стало известно, что на данном этапе Берлин не планирует передавать Киеву немецкие танки Leopard 2. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

На следующий день Кулеба рассказал о трехчасовых переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок, в ходе визита которой в Харьков министров «незримо сопровождала» тема передачи Украине танков Leopard.

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Варвара Кошечкина
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