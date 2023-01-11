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11:02, 11 января 2023Из жизни

Пес возглавил похоронную процессию хозяйки и растрогал пользователей соцсетей

В Ирландии верная собака прошла за гробом хозяйки и растрогала пользователей соцсетей

Фото: Regine Tholen / Unsplash Regine Tholen

Преданная собака прошла за гробом 94-летней хозяйки, когда женщину хоронили на кладбище вблизи ирландского города Лонгфорд. Об этом сообщает издание The Mirror.

Золотистый ретривер по кличке Бесси возглавил похоронную процессию Марго Маган. Фото верного пса, опубликованное сыном умершей, растрогало пользователей соцсетей. «Очень пронзительно, очень грустно, но насколько удивительная фотография!» — отметил один из пользователей, не знакомых с семьей. «Я тоже потерял мать почти шесть лет назад. Думаю о ней каждый день. Какая удивительная фотография! Питомец был с женщиной до самого конца. Надеюсь, кто-то из семьи позаботится о собаке», — написал другой пользователь.

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Марго Маган умерла в больнице в возрасте 94 лет в окружении семьи. У женщины было 12 детей. Она была пловчихой, играла в гольф и настольный теннис. Маган была капитаном гольф-клуба Лонгфорда в 1971 году и стала первой женщиной-президентом клуба в 1996 году.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу, Бразилия, собака четыре месяца прождала умершего хозяина у больницы, растрогала людей и нашла новую семью. Мужчина попал в больницу после того, как неизвестный ударил его ножом в городском парке.

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Алиса Дмитриева
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