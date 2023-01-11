Вернувшимся в Россию IT-специалистам захотели дать бронь от армии

«Ъ»: Минцифры начало разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию

Минцифры совместно с профильными ассоциациями начало разрабатывать пакет мер для возвращения уехавших из России IT-специалистов. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По его данным, для специалистов обсуждают поощрительные и карательные меры. К первым относится гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, во вторым — повышение НДФЛ.

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов уточнил, что, в частности, для вернувшихся в страну специалистов предлагается частично оплатить «обратную релокацию», для оставшихся работать за рубежом и тех, кто при этом остаются налоговыми резидентами, — повысить НДФЛ с 13 до 30 процентов.

Глава НП «Русофт» Валентин Макаров также упомянул запрет на удаленную работу для покинувших страну айтишников в качестве карательной меры. Он считает, что повышение налогов негативно скажется на ситуации с IT-специалистами, так как они массово начнут увольняться. При этом, как сообщил собеседник издания в правительстве, окончательного пакета мер для этой категории россиян пока нет, но они будут приняты в скором времени.