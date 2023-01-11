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12:42, 11 января 2023Мир

НАТО и ЕС договорились о совместной защите критической инфраструктуры

ЕС и НАТО заявили о создании совместной группы по защите критической инфраструктуры

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Представители ЕС и НАТО договорились о совместной защите объектов критической инфраструктуры и создании рабочей группы повышения защищенности на фоне диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Это новая область сотрудничества. Мы должны усилить сотрудничество в охране нашей инфраструктуры. Мы стали свидетелями диверсии на "Северном потоке", мы должны противостоять этому новому виду угроз. Сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС — НАТО для устойчивой критической инфраструктуры», — заявила глава ЕК.

Она добавила, что состав совместной группы будет разрабатывать меры по повышению защищенности объектов критической инфраструктуры.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подписали декларацию о военном сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Церемония подписания соглашения прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Виктория Кондратьева
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