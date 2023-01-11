Рэпера Оксимирона оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за песни «Ойда»

Суд оштрафовал рэпера Оксимирона на 70 тысяч рублей из-за песни «Ойда»

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) из-за песни «Ойда». Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что музыканта признали виновным в призывах к сепаратизму. Его обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

6 декабря стало известно, что в отношении Оксимирона возбудили административное дело. Решение о возбуждении дела об административном нарушении было принято в ходе проверки его песни «Ойда». В треке нашли «призывы к действиям, вследствие которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с позитивным отношением к отделению части территории страны».

Трек «Ойда» вышел 16 сентября 2022 года. В видео, снятом на улицах Санкт-Петербурга, артист «передает привет» Следственному комитету России и прокуратуре. В треке Оксимирон также заявляет, что «убил в себе империю» и отправляется «назад в андерграунд».