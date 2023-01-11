Назван город с самыми активными пользователями «Одноклассников» в Новый год

«Одноклассники» подвели итоги активности пользователей в новогодние праздники

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги активности пользователей в новогодние праздники. За выходные дни они отправили друг другу около миллиарда виртуальных подарков, а также свыше 180 миллионов поздравлений в виде снежков с героями мультфильмов, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В компании рассказали, что с 30 декабря по 1 января пользователи соцсети отправили друг другу 942 миллиона подарков. Показатель превысил прошлогодние цифры на пять процентов. При этом доля уникальной аудитории получателей и отправителей подарков оказалась на 79 процентов выше средней дневной аудитории «Одноклассников».

Активнее всего виртуальные подарки отправляли пользователи из Москвы. Наиболее популярным подарком оказался снеговик, которого за новогодние праздники пользователи отправили друг другу почти 15 миллионов раз. Также пользователи «Одноклассников» активно обменивались в личных сообщениях открытками, многие из которых сделаны самостоятельно. Всего за праздники они отправили свыше 120 миллионов открыток.

Кроме того, в праздники популярностью пользовался сервис «Моменты», позволяющий делиться исчезающими фото и видео. По сравнению с ноябрем в праздники число публикаций в нем выросло на 64 процента. При этом недельная аудитория сервиса превысила 20 миллионов человек.

Также в праздники пользователи могли «забросать» друг друга снежками, используя анимированные стикеры с персонажами «Ну, погоди!», «Умки» и других популярных мультфильмов. Только с 25 по 29 декабря этой функцией воспользовались свыше девяти миллионов юзеров соцсети.