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14:36, 11 января 2023Россия

Стали известны подробности драки российской учительницы с шестиклассницей

Шестиклассница рассказала подробности драки с учительницей географии в красноярской школе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Шестиклассница раскрыла подробности конфликта с учителем в одной из школ Красноярска. Ее слова приводит «7 канал Красноярск».

Об инциденте стало известно ранее 11 января. Сообщалось, что преподаватель географии из школы №34 подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты. Потасовку сняли на видео одноклассники девочки, видеозапись была опубликована местными СМИ.

По словам девочки, она нашла какую-то «коробку, которой все пользуются», и хотела показать ее матери. Учительница это увидела и начала кричать, что позвонит ее родителям. Наличие вейпа школьница при этом отрицает, но внятно ответить корреспонденту "7 канала Красноярск", курила ли она на уроке, не смогла.

После этого, как утверждает девочка, она случайно вылила на педагога воду. Та выхватила бутылку и начала лить воду на нее в ответ, а потом схватила ее за волосы. Очевидцы конфликта рассказывали, что после инцидента у школьницы оказался сломан палец.

Мать шестиклассницы прокомментировала случившееся в беседе с журналистами NGS24.RU.

«Драка однозначно была. У нее был палец ушибленный, но в школе она никому не говорила об этом, и, видимо, во время драки ей учительница задела его, поэтому она так громко плакала. Сломала она ей палец или перелом уже был, непонятно», — сообщила она.

Случившимся уже заинтересовались в МВД.

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Евгения Куликова
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