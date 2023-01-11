Полиция заинтересовалась дракой российской учительницы с пятиклассницей

В Красноярске полицейские организовали проверку после драки учительницы с пятиклассницей

Сотрудники полиции заинтересовались видеороликом, на который попала драка учительницы географии из школы №34 в Красноярске с пятиклассницей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как педагог толкает школьницу и пытается заламывать ей руки. Девочка сопротивляется и кричит на учительницу. Другие дети в происходящее не вмешиваются. Затем учительница выгоняет заплаканную школьницу из класса. Отмечалось, что после конфликта у девочки оказался сломан палец.

По факту случившегося полицейские организовали проверку. В МВД также пояснили, что не получали заявлений по инциденту. В городском управлении образования отметили, что в ведомство от родителей школы №34 поступило видео с конфликтом. В управлении также подтвердили факт проведения служебной проверки.

Конфликтом учительницы и пятиклассницы заинтересовалась красноярская прокуратура.

Ранее учительница рисования в школе Архангельска подралась с учеником, когда пыталась разнять двух конфликтующих школьников.