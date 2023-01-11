Политолог раскритиковал инвестиции Европарламента в кассетные бомбы
Немецкий политолог Айк Хамер раскритиковал инвестиции пенсионного фонда Европарламента (ЕП) в компании, производящие кассетные бомбы. Его слова приводят «Известия».
Он подчеркнул, что на данный момент пенсионный фонд уже испытывает серьезные финансовые проблемы. По мнению Хамера, финансирование оружейной промышленности только усугубит ситуацию, приведя к полной потере денег.
Он также указал, что фонд инвестирует за пределы Европы, что свидетельствует об отсутствии веры в европейскую экономику. «Что тогда европейцы должны об этом думать, если их политики инвестируют в свои личные пенсионные выплаты в компании, которые находятся за границей», — отметил политолог. Он заявил, что считает происходящее лицемерием.
Хамер напомнил, что кассетные бомбы запрещены всеми международными нормами и правилами. Таким образом, Европа спонсирует производство запрещенных бомб за счет налогов своих граждан.
Ранее сообщалось, что менеджеры пенсионной программы ЕП потратили деньги, которые предназначались для пенсионного фонда парламентариев, на производство в США кассетных бомб и табачную промышленность. Уточняется, что в результате этой схемы были куплены десятки тысяч акций американского ВПК и табачных компаний.