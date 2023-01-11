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09:04, 11 января 2023Мир

Политолог раскритиковал инвестиции Европарламента в кассетные бомбы

Политолог Хамер: инвестиции в кассетные бомбы лишат Европу денег

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Немецкий политолог Айк Хамер раскритиковал инвестиции пенсионного фонда Европарламента (ЕП) в компании, производящие кассетные бомбы. Его слова приводят «Известия».

Он подчеркнул, что на данный момент пенсионный фонд уже испытывает серьезные финансовые проблемы. По мнению Хамера, финансирование оружейной промышленности только усугубит ситуацию, приведя к полной потере денег.

Он также указал, что фонд инвестирует за пределы Европы, что свидетельствует об отсутствии веры в европейскую экономику. «Что тогда европейцы должны об этом думать, если их политики инвестируют в свои личные пенсионные выплаты в компании, которые находятся за границей», — отметил политолог. Он заявил, что считает происходящее лицемерием.

Хамер напомнил, что кассетные бомбы запрещены всеми международными нормами и правилами. Таким образом, Европа спонсирует производство запрещенных бомб за счет налогов своих граждан.

Ранее сообщалось, что менеджеры пенсионной программы ЕП потратили деньги, которые предназначались для пенсионного фонда парламентариев, на производство в США кассетных бомб и табачную промышленность. Уточняется, что в результате этой схемы были куплены десятки тысяч акций американского ВПК и табачных компаний.

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Варвара Кузьмина
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