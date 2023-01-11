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13:49, 11 января 2023Экономика

Экономист высказался о возобновлении операций ЦБ с иностранной валютой

Экономист Беляев назвал возвращение ЦБ к операциям с валютой положительным сигналом

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Центральный Банк России в свое время отстранился от вмешательства в формирования рыночного курса валют. Его возвращение к операциям с иностранной валютой указывает на то, что регулятор возвращает себе эту функцию, что, безусловно, является позитивным сигналом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Самоотстранение ЦБ от формирования курса на рынке было, как минимум, дискуссионным шагом, ведь его задачей является как раз стабилизация национальной валюты. Конечно, курс всегда формируется на основании фундаментальных экономических факторов, но в этом также участвуют факторы конъюнктуры, геополитических рисков, спекулянтов. Все это обеспечивает размашистые колебания, крайне невыгодные бизнесу, ведь он заинтересован как раз в стабильности и предсказуемости», — объяснил экономист.

Задача ЦБ — отслеживать колебания курса, вводить национальную валюту в более узкий коридор. Безусловно, полностью отрегулировать валюту с помощью интервенций нельзя, но можно сгладить ее движения

Михаил Беляевэкономист

Беляев уверен, что возвращение регулятора к операциям в иностранной валюте можно расценивать только как положительный и разумный шаг, который обеспечит более комфортные условия для развития бизнеса внутри страны.

«Надо иметь ввиду, что сделать курс каким угодно с помощью интервенций невозможно — это не более чем заблуждение аналитиков. Но сглаживать колебания они способны. И ЦБ обязан сделать это для того, чтобы стабилизировать непростую экономическую ситуацию в России», — подчеркнул экономист.

С 13 января текущего года Банк России возобновит проведение операций купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Об этом ЦБ сообщает в своем Telegram-канале.

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Наталия Белова
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