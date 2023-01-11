Путин пообещал укрепление обороноспособности России

Президент Путин заявил, что Россия будет укреплять свою обороноспособность

Россия будет укреплять свою обороноспособность и обеспечивать оперативную безопасность. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

В конце декабря Путин поблагодарил руководителей и коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за «реальный вклад в укрепление обороноспособности, безопасности России» и добросовестный труд. Также он выразил надежду, что гособоронзаказ в 2023 году будет исполнен в полном объеме.