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15:05, 11 января 2023Россия

Путин пообещал укрепление обороноспособности России

Президент Путин заявил, что Россия будет укреплять свою обороноспособность

Фото: Aleksey Babushkin / Reuters

Россия будет укреплять свою обороноспособность и обеспечивать оперативную безопасность. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

В конце декабря Путин поблагодарил руководителей и коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за «реальный вклад в укрепление обороноспособности, безопасности России» и добросовестный труд. Также он выразил надежду, что гособоронзаказ в 2023 году будет исполнен в полном объеме.

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Никита Абрамов
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