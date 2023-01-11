Вероятность роста цен на нефть до 100 долларов оценили

Аналитик Рыков усомнился в росте цен на нефть до 100 долларов в первом полугодии 2023

Мировые цены на нефть в ближайшие несколько месяцев не будут резко расти. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Он назвал факторы, от которых будет зависеть стоимость энергоресурсов.

Снижение темпов мировой экономики не способствует росту цен на нефть, отметил аналитик.

«Для США и Европы фактически стабилен ВВП. При таких условиях это означает реальную стагнацию. Таким образом, они предсказывают, что спрос на энергоносители будет сокращаться в этом году. Мне кажется, что в обычной ситуации трудно прогнозировать, что цены вырастут до 100 долларов за баррель и выше, по крайней мере, в первой половине года», — сказал он.

Дальнейшая ситуация зависит от того, как мир прореагирует на фактическое эмбарго на российскую нефть, считает Юрий Рыков.

Если будет ощущаться недостаток, цены будут толкаться вверх, но общая стагнация мировой экономики будет толкать их вниз. Во второй половине года мы увидим борьбу этих факторов, а до этого момента, я думаю, цены не будут подходить к ста долларам Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

«Наверное, цены останутся в диапазоне 70-90 долларов за баррель. Но все такие прогнозы страдают одним недостатком, что может произойти некое событие, которое мы сейчас предвидеть не можем, которое все это изменит», — заключил он.

Ранее аналитики Уолл-стрит в публикации Energy Source пришли к выводу, что в ближайшие месяцы цены могут подскочить выше 100 долларов за баррель, что ставит под угрозу слабую мировую экономику.