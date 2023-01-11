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16:31, 11 января 2023Мир

В США рассказали о поисках пропавших британцев под Соледаром

Telegraph: гумработник из США заявил, что под Соледаром третий день ищут двух британцев

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Гуманитарный работник из США Кристиан Кэмпбелл рассказал о поисках двух пропавших под Соледаром британцев. Его слова приводит Telegraph.

По его словам, волонтеры из Великобритании, Бегшо и Перри, занимались гуманитарной помощью и вывозили людей из города, когда на него наступали российские войска. Он также заявил, что поиски идут уже третий день.

«Команды работают над тем, чтобы найти их», — добавил он.

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Виктория Кондратьева
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