В США рассказали о поисках пропавших британцев под Соледаром

Telegraph: гумработник из США заявил, что под Соледаром третий день ищут двух британцев

Гуманитарный работник из США Кристиан Кэмпбелл рассказал о поисках двух пропавших под Соледаром британцев. Его слова приводит Telegraph.

По его словам, волонтеры из Великобритании, Бегшо и Перри, занимались гуманитарной помощью и вывозили людей из города, когда на него наступали российские войска. Он также заявил, что поиски идут уже третий день.

«Команды работают над тем, чтобы найти их», — добавил он.