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07:29, 11 января 2023Экономика

Puma задумалась о возвращении в Россию

Известия: магазины Puma в России могут открыться уже летом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России могут вновь открыться магазины с товарами под брендом Puma. Об этом пишут «Известия».

Источник на рынке торговой недвижимости рассказал изданию, что речь идет о точках в нескольких московских торговых центрах. Другой собеседник издания уточнил, что магазины этой марки могут вернуться уже летом.

При этом «Пума Рус» по-прежнему принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии. Пока неясно, планируют ли они продать бизнес другому инвестору, как это произошло, например, с Reebok, передавшим магазины турецкому холдингу FLO Retailing.

Немецкий производитель спортивных товаров Puma 5 марта 2022 года на неопределенный срок приостановил работу своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине.

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Марина Совина
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