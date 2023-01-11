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11:37, 11 января 2023Мир

Британский врач сравнил местные больницы с украинскими

The Argus: врач Рэнсом заявил, что состояние британских больниц хуже, чем украинских

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Положение британской системы здравоохранения страдает из-за недостаточного финансирования и плохой организации, считает врач из Брайтона Пол Рэнсом. В разговоре с изданием The Argus он сравнил британские медучреждения с больницами на Украине, в Грузии, Шри-Ланке и Зимбабве.

В этих странах и во многих других местах, где работал Рэнсом, он редко видел коридоры, переполненные пациентами, ожидающими своей палаты, — по крайней мере, так утверждает сам врач. Он также заявил, что медицинский персонал британских больниц не всегда понимает, каких пациентов стоит отправить в реанимацию, где также нет места.

Рэнсом раскритиковал правительство за то, что оно направляет весомую долю бюджетных средств в Киев вместо того, чтобы заняться состоянием системы здравоохранения.

О том, что система здравоохранения Британии испытывает трудности, ранее также писало издание ABC. Из-за роста заболеваний COVID-19 местные больницы переполнены, утверждают СМИ.

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Виктория Кондратьева
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