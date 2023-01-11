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11:50, 11 января 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» показал закулисье шоу

Звезда «Уральских пельменей» Мясников опубликовал видео с репетицией номера проекта

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников показал, как проходят репетиции коллектива. Видео с закулисьем проекта артист опубликовал в своем блоге на платформе «Дзен».

В ролике видно, как Мясников сидит в пустом зрительном зале. «Идет четвертый день съемок концерта в Москве», — сказал на видео участник «Уральских пельменей». Артист добавил, что из-за исполнения многих песен в течение этого времени у него «голоса уже практически нет». Он также показал сцену, на которой коллектив среди декораций репетировал один из номеров.

Ранее участница «Уральских пельменей» Ксения Корнева призналась, что иногда очень сильно утомляется от работы в проекте. Усталость от творческого процесса она описала словами «физически тупо не вывожу».

Перед этим артист проекта Андрей Рожков поделился детской мечтой. Он признался, что хотел стать таксистом, когда был ребенком.

Маргарита Щигарева
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