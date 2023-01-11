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12:45, 11 января 2023Силовые структуры

Возбуждено дело против российской учительницы из-за драки с пятиклассницей

СК возбудил дело против красноярской учительницы, подравшейся со школьницей из-за сигареты

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении учительницы географии из школы №34 в Красноярске, которая подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты. Об этом в среду, 11 января, сообщает RT на русском.

Дело возбуждено по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее было опубликовано видео инцидента. На появившихся кадрах видно, как россиянка толкает школьницу и пытается заламывать ей руки. Девочка сопротивляется и кричит на учительницу. Другие дети в происходящее не вмешиваются. Затем педагог выгоняет заплаканную девочку из класса.

Позже выяснилось, что напавшая на школьницу учительница является ее классным руководителем. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что педагог узнала о курении девочки. Она отобрала у нее электронную сигарету.

После инцидента у пятиклассницы оказался сломан палец. Руководство красноярской школы в курсе случившегося. По словам директора, родители ребенка не стали обращаться в полицию, а педагог продолжает работать. «Мы встречались с родителями девочки и самой девочкой. Данный инцидент решен внутри школы без привлечения третьих лиц», — указала она.

В региональном управлении образования пояснили, что к ним обратились родители школьницы, начата проверка.

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Екатерина Власова
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