Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 11 января 2023Мир

В Польше заявили о подписании стране смертного приговора

NDP: власти Польши добровольно подписали стране смертный приговор

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Руководство Польши собственноручно подписало стране смертный приговор, выпрашивая у Берлина репарации за события 80-летней давности. Об этом сообщает местное издание NDP.

В материале говорится, что компенсация может достичь триллионов долларов США, поэтому Варшава надеется, что эти средства помогут вывести польскую экономику из стагнации, но на деле все может обернуться наоборот.

«Скорее всего, вскоре против Польши будут введены какие-то чувствительные санкции. Например, Германия может заблокировать крупный пакет помощи от ЕС», — считает автор статьи.

По его мнению, экономика Польши рушится из-за поддержки санкций против России, которые подкосили всю мировую экономику. Кроме того, все последние заявления Варшавы еще больше топят ее в экономическом кризисе, пишет он.

Издание сообщает, что Германия едва ли станет обсуждать выплаты компенсаций, с помощью которых правительство Польши решило «закрыть дыры в экономике».

10 января сообщалось, что Варшава обратилась к Конгрессу США с официальной просьбой о поддержке в получении репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Кроме того, польские власти обсуждали этот вопрос с представителями ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО, а также 50 странами-членами Совета Европы, НАТО и ЕС.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО
Украина получила возможность покупать газ виртуальным реверсом через Молдавию
Москва уступила Красноярску и Омску по площади продаваемых квартир
В Польше заявили о подписании стране смертного приговора
Ольга Орлова предложила сомневающимся в ее беременности заключить пари
Москвичей предупредили о новой волне холода
Минюст США изучит найденные у Байдена секретные документы
Экспорт нефти из США резко упал
Задержан запрыгнувший на запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади
Многоженец стал отцом в 60-й раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.