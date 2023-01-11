Террорист-смертник попытался проникнуть в здание МИД Афганистана

Представитель «Талибана» заявил, что террорист-смертник попытался проникнуть в здание МИД

Террорист-смертник попытался проникнуть в здание министерства иностранных дел (МИД) Афганистана. Об этом заявил представитель правительства «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Ахмадулла Муттаки, комментируя произошедший в столице взрыв, передает ТАСС.

Муттаки сообщил, что сам находится в МИД. По его словам, смертник пытался пробраться в министерство, но его вычислила охрана, после чего террорист подорвал себя.

РИА Новости со ссылкой на AFP сообщает, что в результате взрыва пострадали или погибли около 20 человек.

Ранее стало известно о взрыве у входа в здание министерства районе 15:40 по местному времени (13:40 мск). Сообщалось, что на месте происшествия также были слышны выстрелы.

