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15:36, 11 января 2023Мир

Террорист-смертник попытался проникнуть в здание МИД Афганистана

Представитель «Талибана» заявил, что террорист-смертник попытался проникнуть в здание МИД

Фото: Ali Khara / Reuters

Террорист-смертник попытался проникнуть в здание министерства иностранных дел (МИД) Афганистана. Об этом заявил представитель правительства «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Ахмадулла Муттаки, комментируя произошедший в столице взрыв, передает ТАСС.

Муттаки сообщил, что сам находится в МИД. По его словам, смертник пытался пробраться в министерство, но его вычислила охрана, после чего террорист подорвал себя.

РИА Новости со ссылкой на AFP сообщает, что в результате взрыва пострадали или погибли около 20 человек.

Ранее стало известно о взрыве у входа в здание министерства районе 15:40 по местному времени (13:40 мск). Сообщалось, что на месте происшествия также были слышны выстрелы.

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Виктория Кондратьева
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