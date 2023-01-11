На Западе 1600 старых танков назвали главной надеждой Киева на наступление

Politico: передача 1600 старых танков Leopard позволит реализовать новое наступление ВСУ

Немецкие танки Leopard, которые находятся в запасах стран Запада, позволят реализовать новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае положительного решения об их передаче украинской армии. Главную надежду Киева назвали обозреватели Politico.

В публикации отмечается, что из 3600 танков 2000 единиц находятся в действующих армиях западных государств, а остальные 1600 старых танков хранятся на складах или ожидают ремонта и модернизации. В случае их передачи ВСУ их хватило бы на формирование десяти полноценных танковых бригад.

«В то время как Россия в значительной степени в ответе сама за себя на поле боя, судьба Украины в конечном итоге зависит от решимости ее союзников», — констатировали обозреватели, комментируя нерешительность западных стран касательно поставок танков западного производства.

Ранее западные чиновники усомнились в том, что Киев сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории без увеличения военной мощи, которая включает в себя танки и другую тяжелую бронетехнику.