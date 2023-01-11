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11:03, 11 января 2023Бывший СССР

Запад усомнился в возможности Киева наступать из-за нехватки танков

Independent: Запад усомнился, что Киев может перейти в наступление без тяжелой техники

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Западные чиновники усомнились, что Киев сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории без увеличения военной мощи, которая включает в себя танки и другую тяжелую технику. Об этом сообщает газета Independent.

По мнению одного из чиновников, украинской армии не хватает достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. «Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано», — сказал он.

На Западе считают, что если Киев хочет перейти в наступление, то для выхода из тупика ему необходимы боевые танки и БТР.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине необходимы около 300 танков Abrams, 10 батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и тактические ракетные комплексы ATACMS, чтобы резко изменить ситуацию на передовой.

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Алевтина Запольская
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