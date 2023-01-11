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12:11, 11 января 2023Россия

В Госдуме высказались о влиянии спецоперации на Конституцию России

Депутат ГД Федоров: СВО заставит провести реформу Конституции и восстановить суверенитет

Фото: РИА Новости

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров высказался о влиянии специальной военной операции (СВО) на Конституцию России. Видео его рассуждений на эту тему опубликовано в группе «Белрусинфо» во «ВКонтакте».

Политик уверен, что сама спецоперация заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет.

«Не потому, что этого хотят депутаты, [глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей] Клишас, или правящий класс, или чиновники, а потому, что вопрос будет всегда стоять, как он стоял на войне: либо смерть, либо здравый смысл. Здравый смысл заставит провести конституционную реформу по восстановлению суверенитета (...) Потому что невозможно победить в войне, если ты не имеешь суверенитет, и, соответственно, если ты не можешь нормально реагировать на вызовы», — заявил Федоров.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса. Глава государства назвал целями СВО денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Варвара Кошечкина
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