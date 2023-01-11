Россиянка из ревности зарезала возлюбленного и попала в СИЗО

В Нижнем Новгороде 35-летняя женщина из ревности зарезала 39-летнего возлюбленного

В Нижнем Новгороде 35-летняя женщина зарезала 39-летнего возлюбленного. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным ведомства, 3 января потерпевший отдыхал в гостях у фигурантки. Из-за чувства ревности они поссорились, тогда подозреваемая взяла нож и ударила жертву, нанеся смертельные ранения.

Отмечается, что о смерти мужчины стало известно 6 января. После того, как его стало разыскивать мать. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас женщина находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что под Костромой осудили на 12 лет 35-летнего мужчину, зарезавшего бывшую жену из-за ревности.

