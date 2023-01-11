Перестановки в МИД Китая связали с отказом Пекина от дипломатии «боевых волков»

Bloomberg: кадровые перестановки в МИД КНР связаны с отказом от агрессивной дипломатии

Кадровые перестановки в МИД Китая свидетельствуют о том, что Пекин пересматривает свою так называемую дипломатию «боевых волков». К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

В частности, перевод официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня на должность заместителя директора департамента по государственным границам и морским делам связан с отказом властей от агрессивного подхода в международных отношениях и переходу к более мягкому курсу, говорится в материале. Журналисты отметили, что Лицзянь занимал должность представителя китайского внешнеполитического ведомства с 2020 года и за это время стал одним из наиболее успешных дипломатов.

В конце 2022 года сообщалось, что посол Китая в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел КНР. Его дипломатический стиль считают более гибким по сравнению с другими дипломатами КНР. При этом издание Semafor допустило, что это назначение может привести к более жесткой реакции на такие события, как поездки на Тайвань высокопоставленных американских чиновников.