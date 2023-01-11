Российско-белорусские зенитчики заступили на боевое дежурство

Минобороны Белоруссии сообщило об усилении российско-белорусских сил ПВО в рамках РГВ

Российско-белорусские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Региональной группировки войск (РГВ) в Белоруссии прошли через запланированное усиление, сообщило Министерство обороны республики в Telegram.

«Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство», — говорится в публикации.

Ранее военное ведомство сообщило, что части 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Белоруссии начали марш в район боевого слаживания с российскими подразделениями.