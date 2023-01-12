Невестка Бекхэма раздала гостям по подарку за 67 тысяч рублей в свое 28-летие

Актриса Никола Пельтц раздала гостям своего дня рождения по подарку за 67 тысяч рублей

Американская актриса Никола Пельтц раздала гостям на своем дне рождения подарки на сумму в десятки тысяч рублей. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что невестка футболиста Девида Бекхэма отметила 28-летие в компании друзей в СПА. Телезвезда преподнесла приятельницам коробки, в которых находились различные средства для ухода за лицом и телом, а также продукты для волос и другие косметические товары и предметы декора. Отмечается, что общая стоимость презентов составила 1000 долларов (67 тысяч рублей).

Согласно материалу, в боксы вошла продукция таких брендов, как Hunting Season, Sheila Stotts, Andie Jane, Virtue Restorative, UniteHair, ISUN, Augustinus Bade, Kevin Aucoin, Jennifer Fisher, Rare Beauty и Saint Jane. Цена средств варьировалась от 20 до 395 долларов (от 1355 до 26,7 тысячи рублей).

В апреле 2022 года сообщалось, что стоимость празднования свадьбы Бекхэма и Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (около 248 миллионов рублей). Пара отметила сразу две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую. Невеста появилась на торжестве в платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по ее запросу.