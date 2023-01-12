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19:30, 12 января 2023Забота о себе

Лысеющая голливудская актриса назвала способы справляться с алопецией

Актриса Эшли Тисдейл рассказала, что справляется с облысением с помощью медитаций и диеты

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская актриса Эшли Тисдейл рассказала, что справляется с алопецией с помощью медитаций и диеты. Способы борьбы с патологическим выпадением волос она назвала в своем блоге Frenshe.

По словам 37-летней Тисдейл, она начала терять волосы с 20 лет. Причиной этого оказался стресс, с которым голливудской актрисе позволяют справляться медитации, йога и «попытки понять, что имеет значение, а что нет».

Кроме того, лысеющая актриса придерживается диеты, которую сравнивает с палеодиетой, подразумевающей употребление пищи, доступной первобытным людям. В палеорационе много мяса, рыбы, орехов, яиц, необработанных семян, грибов, некоторое количество ягод, фруктов, овощей и зелени. «Благодаря ей я чувствую себя лучше, она полезна для пищеварения. На ней не надо жить, но неплохо устраивать себе ее на месяц», — говорит Тисдейл, исключившая из этой диеты зерновые.

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Также актриса проходит через плазмотерапию — процедуру по введению плазмы собственной крови пациента под скальп. Тисдейл уверяет, что это лечение дает заметные результаты.

Ранее победившая алопецию и создавшая собственное средство от облысения англичанка Ношин Чоудри назвала способы избежать выпадения волос. Женщина отметила, что привести к потере прядей могут не только заболевания, но и неправильный уход.

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Александра Лисица
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