Лысеющая голливудская актриса назвала способы справляться с алопецией

Актриса Эшли Тисдейл рассказала, что справляется с облысением с помощью медитаций и диеты

Американская актриса Эшли Тисдейл рассказала, что справляется с алопецией с помощью медитаций и диеты. Способы борьбы с патологическим выпадением волос она назвала в своем блоге Frenshe.

По словам 37-летней Тисдейл, она начала терять волосы с 20 лет. Причиной этого оказался стресс, с которым голливудской актрисе позволяют справляться медитации, йога и «попытки понять, что имеет значение, а что нет».

Кроме того, лысеющая актриса придерживается диеты, которую сравнивает с палеодиетой, подразумевающей употребление пищи, доступной первобытным людям. В палеорационе много мяса, рыбы, орехов, яиц, необработанных семян, грибов, некоторое количество ягод, фруктов, овощей и зелени. «Благодаря ей я чувствую себя лучше, она полезна для пищеварения. На ней не надо жить, но неплохо устраивать себе ее на месяц», — говорит Тисдейл, исключившая из этой диеты зерновые.

Также актриса проходит через плазмотерапию — процедуру по введению плазмы собственной крови пациента под скальп. Тисдейл уверяет, что это лечение дает заметные результаты.

Ранее победившая алопецию и создавшая собственное средство от облысения англичанка Ношин Чоудри назвала способы избежать выпадения волос. Женщина отметила, что привести к потере прядей могут не только заболевания, но и неправильный уход.