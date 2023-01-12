В США предрекли кризис из-за скандала с секретными документами Байдена

В США предрекли политический кризис из-за скандала с секретными документами Байдена

Обнаружение секретных документов президента США Джо Байдена, найденных в его бывших кабинетах, перерастает в крупный политический кризис. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что в Республиканской партии уже указали на несправедливость более жесткого преследования бывшего президента США Дональда Трампа по аналогичному делу. «Хотя каждое дело будет оцениваться в соответствии с его собственными юридическими особенностями, возможность, что Трамп будет привлечен к уголовной ответственности за поведение, которое — для многих избирателей — будет в целом отражать поведение Байдена, может сделать любое судебное преследование политически несостоятельным», — сказано в публикации.

СNN указало, что скандал позволяет Республиканской партии «называть Байдена лицемером» после критики поведения его предшественника. По данным издания, теперь республиканцы стремятся запустить следствие, способное доказать их убеждение о намеренном вооружении демократами федерального правительства и спецслужб против консерваторов.

Ранее помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Засекреченные бумаги были обнаружены в месте за пределами вашингтонского офиса, который американский лидер использовал после ухода из администрации Барака Обамы.

В постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера. Конгрессмен Майк Тернер считает, что найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении главой Белого дома законов о защите национальной безопасности, в частности закона о шпионаже и закона о президентских записях.