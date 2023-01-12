Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 12 января 2023Мир

В США предрекли кризис из-за скандала с секретными документами Байдена

В США предрекли политический кризис из-за скандала с секретными документами Байдена

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Обнаружение секретных документов президента США Джо Байдена, найденных в его бывших кабинетах, перерастает в крупный политический кризис. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что в Республиканской партии уже указали на несправедливость более жесткого преследования бывшего президента США Дональда Трампа по аналогичному делу. «Хотя каждое дело будет оцениваться в соответствии с его собственными юридическими особенностями, возможность, что Трамп будет привлечен к уголовной ответственности за поведение, которое — для многих избирателей — будет в целом отражать поведение Байдена, может сделать любое судебное преследование политически несостоятельным», — сказано в публикации.

СNN указало, что скандал позволяет Республиканской партии «называть Байдена лицемером» после критики поведения его предшественника. По данным издания, теперь республиканцы стремятся запустить следствие, способное доказать их убеждение о намеренном вооружении демократами федерального правительства и спецслужб против консерваторов.

Ранее помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Засекреченные бумаги были обнаружены в месте за пределами вашингтонского офиса, который американский лидер использовал после ухода из администрации Барака Обамы.

В постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера. Конгрессмен Майк Тернер считает, что найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении главой Белого дома законов о защите национальной безопасности, в частности закона о шпионаже и закона о президентских записях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
Убивших любовницу из ревности жены супругов приговорили к длительным срокам
Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения штаммом «Кракен» в России
Стилист посоветовал избавиться от семи вещей в гардеробе
В России назвали подготовку нового пакета санкций ЕС формальностью
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ
Мужчина угнал автомобиль со спящим двухлетним мальчиком в салоне
В России раскрыли цель поставок танков Leopard Киеву
В США предрекли кризис из-за скандала с секретными документами Байдена
Украинский «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.