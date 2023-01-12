Сотни тысяч британцев оказались на грани просрочки платежей по ипотеке

FCA: 570 тысяч домохозяйств в Британии могут просрочить платежи по ипотеке

Несколько сотен тысяч британских домохозяйств оказались на грани просрочки выплат по ипотечным кредитам в ближайшие годы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Управления по финансовому надзору (FCA).

По данным ведомства, к середине 2022 года почти 200 тысяч ипотечников в стране просрочили платежи. В течение следующих двух лет с подобным риском могут столкнуться еще 570 тысяч домохозяйств, так как их расходы по ипотеке составят более 30 процентов от дохода.

Подобную ситуацию объяснили снижением реальных доходов граждан. Некоторым владельцам квартир придется сокращать свои расходы и использовать сбережения для выплаты кредита.

В октябре 2022 года ЦБ России заявил, что в первой половине 2022 года доля заемщиков с просрочкой по ипотеке свыше 90 дней выросла, но при этом осталась на достаточно низком уровне — 0,75 процента. Средний уровень долга новых ипотечников во втором квартале 2022 года достиг 3,3 миллиона рублей на каждого созаемщика.