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13:58, 12 января 2023Экономика

Goldman Sachs спрогнозировал нефть по 110 долларов за баррель из-за Китая

В Goldman Sachs спрогнозировали нефть по $110 за баррель после отмены ограничений в Китае
СюжетСтоимость нефти:

Фото: China Daily / Reuters

Стоимость нефти марки Brent может вырасти до 110 долларов за баррель к третьему кварталу этого года, если Китай и другие азиатские экономики полностью отменят коронавирусные ограничения. Об этом сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Кюрри в эфире Bloomberg TV.

«Что простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если вы включите их все обратно, спрос на нефть резко возрастет», — пояснил он.

Brent от TradingView

Другие американские эксперты также прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на Brent могут подскочить выше 100 долларов за баррель. Это «снова поставит под угрозу слабую мировую экономику», считают они. «Единственная причина, из-за которой цены на нефть не остались выше 130 долларов за баррель, заключается в том, что спрос со стороны Китая упал», — отметил аналитик хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт.

Роста котировок нефти Brent также ждут в британском Barclays. Эксперты считают, что в четвертом квартале этого года цены взлетят на 30 процентов по сравнению с текущим уровнем — до 106 долларов за баррель.

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Платон Щукин
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