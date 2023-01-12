Goldman Sachs спрогнозировал нефть по 110 долларов за баррель из-за Китая

В Goldman Sachs спрогнозировали нефть по $110 за баррель после отмены ограничений в Китае

Стоимость нефти марки Brent может вырасти до 110 долларов за баррель к третьему кварталу этого года, если Китай и другие азиатские экономики полностью отменят коронавирусные ограничения. Об этом сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Кюрри в эфире Bloomberg TV.

«Что простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если вы включите их все обратно, спрос на нефть резко возрастет», — пояснил он.

Другие американские эксперты также прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на Brent могут подскочить выше 100 долларов за баррель. Это «снова поставит под угрозу слабую мировую экономику», считают они. «Единственная причина, из-за которой цены на нефть не остались выше 130 долларов за баррель, заключается в том, что спрос со стороны Китая упал», — отметил аналитик хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт.

Роста котировок нефти Brent также ждут в британском Barclays. Эксперты считают, что в четвертом квартале этого года цены взлетят на 30 процентов по сравнению с текущим уровнем — до 106 долларов за баррель.