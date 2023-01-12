Командир полка «Ахмат-1» отреагировал на сообщения о своем пленении в Артемовске

Командир полка «Ахмат-1» Чалаев опроверг сообщения о своем пленении в Артемовске

Командир полка «Ахмат-1», подполковник Замид Чалаев опроверг распространившиеся в сети сообщения о своем пленении в Артемовске (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики. Видео с его реакцией опубликовал министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в Telegram.

Чалаев заявил, что находится в чеченском Гудермесе и по поручению главы региона Рамзана Кадырова занимается подготовкой бойцов к отправке в зону спецоперации.

«А тем шайтанам, что распространяют слухи, я хочу сказать: я не командир "Азова" (украинский полк, признан террористическим и запрещен в России — прим. "Ленты.ру"), чтобы снять штаны и сдаться в плен», — заключил он.

10 октября прошлого года Кадыров также опровергал сведения о том, что командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев попал в плен на Украине. «Что только не делали с моим дорогим братом Анзором Бисаевым (...) злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли (...) Конечно, все это неправда», — пояснил он.