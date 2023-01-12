Курс биткоина превысил 18 тысяч долларов впервые с середины декабря

Курс биткоина превысил 18 тысяч долларов впервые с середины декабря, свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap.

По состоянию на 15:09 по московскому времени четверга, 12 января, первая криптовалюта торгуется по 18,2 тысячи долларов (плюс 4,4 процента за сутки). На этом фоне рыночная капитализация биткоина достигла 350,7 миллиарда долларов.

Подорожала и вторая по величине криптовалюта — Ethereum. Ее рост оказался даже сильнее, чем у главного конкурента: за сутки она прибавила в цене 4,8 процента и торгуется по 1398,6 доллара.

Курс биткоина продолжает медленно восстанавливаться после крупного обвала в ноябре — всего за два дня (8-9 число) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.

