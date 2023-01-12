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13:21, 12 января 2023Интернет и СМИ

США направят 500 тысяч долларов на обучение журналистов из Молдавии

Госдеп США направит 500 тысяч долларов на программу по обучению журналистов из Молдавии

Фото: Shutterstock

Госдепартамент США объявил о приеме заявок от организаций для проведения обучения журналистов из Молдавии. Соответствующий документ появился на сайте Grants.gov, публикующем данные о грантах в США.

«Посольство США приглашает заинтересованные организации к подаче заявок на проекты по обеспечению всесторонней, специализированной и практической подготовки журналистов и сотрудников медиасферы с помощью [центра] MediaCor в Молдавском государственном университете», — говорится на портале.

Уточняется, что цель программы — «укрепить знания и профессиональные навыки молдавских журналистов и специалистов медиасферы». Стажировка будет затрагивать, в частности, освещение финансовой и банковской, юридической, законодательной сфер, антикоррупционные расследования. На программу будет направлено 500 тысяч долларов.

Ожидаемая дата ее начала — 2 апреля 2023 года. Отмечается, что инициатива предполагает путешествия молдавских журналистов как внутри страны, так и в США — чтобы «получить непосредственный опыт в новостных организациях». Помимо того, ожидается, что в рамках программы в Молдавию прибудут спикеры из США, которые будут работать с университетами и сотрудниками СМИ.

Ранее сообщалось, что французский журналист и пророссийский активист Адриан Боке, освещающий конфликт в Донбассе, попросил гражданство РФ. Помимо того, он обратился к российским властям с просьбой предоставить политическое убежище.

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Олег Давыдов
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