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09:08, 13 января 2023Наука и техника

В чилийской долине нашли останки нескольких видов динозавров

В долине Лас-Чинас на юге Чили обнаружили останки мегараптора и уненлагии

Фото: Chilean Antarctic Institute

Ученые нашли останки нескольких видов динозавров в долине Лас-Чинас на юге Чили, которых раньше не обнаруживали в этом районе. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Палеонтологи идентифицировали останки, включая зубы и фрагменты посткраниальной кости, четырех видов динозавров, включая мегараптора, принадлежащего к семейству теропод. Эти хищные ящеры обладали серповидными когтями, мелкими острыми зубами и длинными передними конечностями, что ставило их на вершину пищевой цепи в регионе между 66 и 75 миллионами лет назад, в конце мелового периода. Загнутые назад зубы стали главным признаком, который позволил ученым отнести окаменелость к мегарапторам.

Кроме того, исследователи идентифицировали два экземпляра уненлагии — двухметровых тероподов, тесно связанных с велоцирапторами. Они относились к семейству дромеозаврид и жили в середине мелового периода. Известно о существовании двух видов — U. comahuensis и U. paynemili, — однако найденные окаменелости могут принадлежать новому виду.

Ученые также нашли останки двух видов птиц, относящихся к Enantiornithe, самой разнообразной и многочисленной группе мезозойских птиц, и Ornithurinae — группе, непосредственно связанной с современными птицами.

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Александр Еникеев
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