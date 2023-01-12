Звезда «Сватов» ответила на обвинения в алкоголизме

Звезда «Сватов» Кравченко: тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно

Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко ответила на сообщения о своей алкогольной зависимости и пропуске спектаклей. Об этом сообщает StarHit.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — заверила актриса.

По ее словам, в театре Ленком действует железная дисциплина, там невозможно пропустить спектакль, и за подобные проступки артисты увольнялись немедленно.

Ранее о пропаже 69-летней звезды сериала «Сваты» объявил актер Стас Садальский. «Даже не знаю, что без Кравченко делать будем. Наш зритель приходит на двух звезд этого спектакля, лица которых на афише. Станиславский сказал, спектакль можно отменять лишь в едином случае – когда вперед ногами», — заключил он.

Он обратил внимание, что от алкоголизма никто не застрахован, похвалив людей, которые могут говорить о своей зависимости публично. «Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой „Ленкома“, не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!» — заявил он.

