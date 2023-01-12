Россиянина осудили на 17 лет за домогательства к маленьким мальчику и девочке

В Новороссийске 47-летнего мужчину осудили на 17 лет за насилие над мальчиком и девочкой

В Новороссийске суд приговорил к 17 годам лишения свободы 47-летнего местного жителя за домогательства к маленьким мальчику и девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края.

Россиянин признан виновным по пункту б части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении не достигших четырнадцатилетнего возраста двух несовершеннолетних») Уголовного кодекса РФ и будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в июне 2022 года фигурант заметил на площадке играющих детей. Он заманил их в квартиру и начал приставать. Несовершеннолетние испугались и сбежали.

Отмечается, что осужденный не признал вину.