Пьющие финны обманули государство на 100 миллионов евро

Финская таможня: бюджет ежегодно теряет 80-100 млн евро из-за покупки алкоголя в интернете

Финский бюджет теряет от 80 до 100 миллионов евро каждый год из-за того, что граждане страны предпочитают обманом доставать алкоголь в интернете или в соседних странах без уплаты соответствующих акцизов. Об этом со ссылкой на данные таможни сообщает РИА Новости.

Республика в последние годы лидирует в Евросоюзе по стоимости спиртного в магазинах, из-за чего местные жители ищут способ купить выпивку дешевле. По оценке ведомства, в общей сложности в 2021 году в зарубежных интернет-магазинах было приобретено 33 миллиона литров алкоголя, причем только с одного процента были уплачены акцизы.

Весной 2022 года правительство выделило средства налоговой и таможенной службам, чтобы те проводили усиленный контроль за заказами граждан за рубежом. В ноябре и декабре таможня изъяла 81,5 тысячи литров алкогольной продукции, купленной без уплаты акциза, и доначислила его. Тем не менее продажи государственной монополии Alko упали за год на 10 процентов.

В ведомстве также констатируют, что продавцы начали менять способы работы, чтобы усложнить контроль. Кроме того, в некоторых отправлениях может находиться до сотни посылок разным покупателям, что существенно увеличивает сроки проверки.

В 2021 в глобальном исследовании употребления алкоголя в различных странах мира Финляндия заняла третье место в списке самых пьющих стран мира, уступив только Австралии и Дании.