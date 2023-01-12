Психиатр назвал простой способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими

Психиатр Уолдингер призвал отправлять СМС дорогим людям, чтобы сделать отношения крепкими

Для того чтобы сделать любые отношения крепкими и счастливыми, достаточно отправлять дорогим людям СМС, уверен психиатр Роберт Уолдингер. Его слова приводит издание Insider.

Уолдингер потратил годы на изучение одного из самых важных вопросов в жизни: что на самом деле делает людей счастливыми? Он является автором исследовательского проекта с участием 2024 человек трех поколений. За десятилетия кропотливого сбора и анализа данных Уолдингер и его коллеги пришли к одному четкому и простому научному выводу: крепкие отношения любого вида продлевают жизнь. В книге «Хорошая жизнь: уроки самого продолжительного в мире научного исследования счастья» психиатр призвал пользоваться достаточно простым способом наладить отношения с людьми.

Хорошие отношения делают нас счастливее, здоровее и помогают нам жить дольше Роберт Уолдингер психиатр

Ученый признался, что иногда на лекциях предлагает всем в аудитории взять телефоны и отправить сообщение людям, с которыми хотелось бы увидеться и пообщаться.

«Иногда я даю подсказки, как начать подобное послание. "Думаю о тебе и хотел поздороваться", "Просто хотел поздороваться и восстановить связь", "Может, встретимся и выпьем кофе?"», — говорит Уолдингер. Психиатр добавил, что многие адресаты сразу отвечают на полученное СМС и с радостью соглашаются на встречу.

Уолдингер предлагает другое похожее, но более интимное упражнение, предназначенное для укрепления отношений всех видов. Нужно подумать об одном важном человеке. Это может быть вторая половинка, друг, коллега или даже тренер или учитель из юности. Этот человек может сидеть рядом или находиться на другом конце света.

«Подумайте, что этот человек значит для вас, что он сделал для вас в вашей жизни. Где бы вы были без них? За что бы вы хотели их поблагодарить, если бы больше никогда их не увидели? И, наконец, в этот момент — прямо сейчас — обратитесь к ним. Позвоните им. Скажите им», — советует психиатр.

Ранее ученые объяснили пользу воспоминаний о прошлых романах. Они отметили, что подобные мысли помогают стать более счастливыми в нынешних отношениях.