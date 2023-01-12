В Санкт-Петербурге молодой иностранец изнасиловал соотечественницу

В Петербурге задержали 22-летнего юношу, изнасиловавшего 31-летнюю уроженку Узбекистана

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего иностранца за изнасилование 31-летней соотечественницы. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 11 января фигурант напал в квартире на улице Смолячкова на потерпевшую и надругался над ней. В этот же день во время задержания он ударил в лицо сержанта полиции.

Юноша — уроженец Узбекистана, уточняет «Фонтанка».

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Омске осудят педофила, который заманил девятилетнюю девочку на пустырь и изнасиловал.