Обвиненного в убийстве двух россиянок иностранца объявили в международный розыск

Обвиненного в убийстве двух женщин под Самарой иностранца объявили в международный розыск

В Самарской области заочно обвинили и объявили в международный розыск 34-летнего гражданина Узбекистана Фурката Салоева по делу о разбое и убийстве женщин из корыстных побуждений. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 26 декабря 2022 года Салоев проник в дом 74-летней пенсионерки и ее 47-летней дочери, где ранее делал ремонт, нанес женщинам множество ударов ножом и похитил 300 тысяч рублей. Потерпевшие скончались на месте. После совершения преступления Салоев скрылся за пределами России.

11 января сообщалось, что в Москве перед судом предстанут сожители по делу об убийстве двух человек и краже их вещей.