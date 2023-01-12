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20:17, 12 января 2023Силовые структуры

Обвиненного в убийстве двух россиянок иностранца объявили в международный розыск

Обвиненного в убийстве двух женщин под Самарой иностранца объявили в международный розыск

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Самарской области заочно обвинили и объявили в международный розыск 34-летнего гражданина Узбекистана Фурката Салоева по делу о разбое и убийстве женщин из корыстных побуждений. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 26 декабря 2022 года Салоев проник в дом 74-летней пенсионерки и ее 47-летней дочери, где ранее делал ремонт, нанес женщинам множество ударов ножом и похитил 300 тысяч рублей. Потерпевшие скончались на месте. После совершения преступления Салоев скрылся за пределами России.

11 января сообщалось, что в Москве перед судом предстанут сожители по делу об убийстве двух человек и краже их вещей.

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Илона Палей
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