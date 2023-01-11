Сожители предстанут перед судом по делу об убийстве двух россиян и краже

В Москве перед судом предстанут сожители по делу об убийстве двух человек и краже их вещей

В Московском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиненного в убийстве двух человек и краже их вещей, и его 31-летней сожительницы за пособничество в преступлении. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следствие установило, что ночью 24 февраля 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры несколько раз ударил соседку ножом, а затем зарезал ее мужа. Чтобы скрыть следы, фигурант спрятал тела супругов в сумки в их квартире и замыл следы крови. Он также похитил из дома убитых технику на общую сумму 330 тысяч рублей.

Спустя несколько дней мужчина рассказал о произошедшем сожительнице. Женщина помогла ему избавиться от тел.

Ранее сообщалось, что в Архангельске россиянин приревновал друга к сожительнице и напал на него с ножом.