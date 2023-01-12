Туристический потенциал Ирана для россиян оценили

Эксперт по туризму Мельник: Иран заинтересует россиян, если будет стоить как Египет

Иран — относительно новое и неизученное направление для путешествий, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он оценил туристический потенциал страны.

Ранее стало известно, что Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз для российских туристов. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Сейчас туры в Иран единичные и сегментированные, отметил Мельник. Пакетные программы не ставились и вряд ли будут в ближайшее время, считает он. По словам эксперта, данное направление может заинтересовать туроператоров при условии высокого спроса и охвата, но на данный момент их нет.

«Важно сказать и про менталитет иранцев, потому что туристы, которые у нас побывали в Турции, видели туристов из Ирана, а там, мягко сказать, цыгане отдыхают. Это голые бегающие по ресторанам дети, в общем, беспардонье. Для тех людей, которые видели иранцев, этот отдых мало будет интересен», — высказался специалист.

Тем не менее если у россиян не будет альтернатив и данное предложение будет стимулироваться министерством иностранных дел или министерством по туризму Ирана в части снижения стоимости на перелеты или проживание, то направление будет интересно.

То есть данное направление будет интересно россиянам, только если оно будет по цене Египта или даже дешевле Николай Мельник эксперт по туризму

Мельник также обратил внимание, что островная часть Ирана еще не совсем развита для туристического кластера и требует доработки. В частности, поэтому сами иранцы массово уезжают летом на отдых в Турцию.

«Зачем нам Иран, когда есть Арабские Эмираты — страна с более высоким достатком, сервисом и находится в том же самом Персидском заливе? Есть Россия, есть Абхазия, а здесь есть Эмираты, есть Иран — это примерно то же самое, то есть дорабатывать надо туризм», — заключил эксперт.

В сентябре сообщалось, что Россия и Иран с 1 января 2023 года введут безвизовый режим для групповых туристических поездок — у россиян появится возможность посещать страну до 15 дней без оформления визы. Соглашение между странами было подписано в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.