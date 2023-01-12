Опубликована карта боевых действий на Украине на 12 января

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 12 января

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 12 января. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары украинским войскам на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на каждом из них ВСУ понесли значительные потери в личном составе и военной технике. На донецком направлении российские военнослужащие продолжили успешные наступательные движения.

Российские войска поразили два склада украинских боеприпасов в районах Запорожья и Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 123 районах.

Были уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР), две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» американского производства в ДНР, две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в ДНР и Запорожской области. В ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Помимо этого, в районе Никаноровки в ДНР был сбит самолет Су-25 ВС Украины. За сутки были уничтожены пять беспилотников ВСУ в ЛНР и ДНР, а также три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Запорожской области.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.

